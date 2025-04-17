北院審理京華城及政治獻金案 柯文哲術後首出庭

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（中央社記者林長順台北17日電）台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，上午將提訊在押的前台北市長柯文哲，下午傳喚應曉薇助理吳順民。這是柯文哲4月初在台北醫院手術後首次出庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

全案移審後，北院2度裁定羈押中的柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。

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北院3月28日裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗自4月2日起繼續羈押禁見2個月。柯文哲另提出「刑事聲請具保停止羈押狀」，主張罹患之疾病有非保外治療顯難痊癒情形。北院目前對此尚未准駁。

柯文哲3月底數次戒護就醫，4月2日在台北看守所人員戒護下到衛生福利部台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出1x0.5公分的結石並轉入戒護病房，4月3日下午坐著輪椅出院回到北所。（編輯：黃名璽）1140417