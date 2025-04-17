柯文哲術後首提訊開庭 支持者漏夜排隊等旁聽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北17日電）台北地方法院審理京華城及政治獻金案今天再度召開準備程序庭，提訊在押的前台北市長柯文哲，有支持者昨天晚間到北院門口排隊旁聽證候補。今天上午到場支持者已聚集約40人。

此外，台灣民眾黨組織發展部在網路發起集結令，號召柯文哲支持者今天上午8時到台北地檢署門口集結，陸續有支持者到場。

轄區警方考量民眾黨籍立委、柯文哲家屬及支持者預計到場聲援，已於台北地檢署及台北地方法院周邊重點區域架設拒馬，並預計出動數十名警力在場維安及交管。

由於今天是柯文哲4月初在台北醫院接受手術後，首度被北院提訊出庭，柯文哲與律師團如何回應檢方起訴犯罪事實，格外受到關注。40張民眾旁聽證已於網路登記額滿，若有民眾逾期未領，才會在現場釋出提供候補，今天上午8時許，已有40多名支持者在北院門口排隊旁聽證候補。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占與背信罪等起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全案移審後，北院2度裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。

日前由於羈押期限將屆滿，北院3月28日裁定繼續羈押禁見2個月。柯文哲、沈慶京、應曉薇不服提抗告，高院駁回，羈押禁見確定。（編輯：黃名璽）1140417