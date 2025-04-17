柯文哲京華城案北院再開庭 陳佩琪到場旁聽

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）北院審理京華城及政治獻金案今天再度召開準備程序庭，提訊在押前台北市長柯文哲。柯文哲妻子陳佩琪上午9時許到場排隊領取網路登記的民眾旁聽證，面對媒體詢問均不發一語。

媒體詢問陳佩琪，柯文哲於台北醫院進行手術後，今天首度被提訊出庭，是否會擔心柯文哲的身體狀況，陳佩琪不發一語。

由於今天為柯文哲於4月初在台北醫院進行手術後，首度被台北地方法院提訊出庭，其與律師團如何回應檢方起訴犯罪事實，格外受到關注。40張民眾旁聽證已於網路登記額滿，若有民眾逾期未領，才於現場釋出供候補。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占與背信罪等起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

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全案移審後，北院2度裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇與前台北市長辦公室主任李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。

由於羈押期限將屆滿，北院3月28日裁定繼續羈押禁見2個月。柯文哲、沈慶京、應曉薇不服提抗告，高院駁回，羈押禁見確定。（編輯：李錫璋）1140417