柯文哲出院返回看守所 台北醫院：術後恢復良好

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）民眾黨前主席柯文哲昨天在台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出結石後住院觀察。今天下午1時45分許，他在台北看守所人員戒護下返回北所。台北醫院表示，柯文哲術後恢復良好。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，近期數次戒護就醫，昨天上午在北所人員戒護下到衛生福利部台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出1x0.5公分的結石並轉入戒護病房。

柯文哲今天下午坐著輪椅出院，院外有支持者大喊「阿伯加油」。記者詢問，目前身體狀況，是否會提出抗告等問題。對此，柯文哲均未回應。

台北醫院隨後發布新聞稿指出，昨天順利完成柯文哲輸尿管鏡手術，柯文哲依醫囑安排住院觀察1天。當天近晚間在醫師專業評估及病人自主意願下，提前撤除留置的雙J管；撤除後，柯文哲認為異物不適感明顯改善，整體狀況良好。

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院方表示，今天上午柯文哲感到有些許疼痛，經醫師評估為術後神經反射疼痛，透過藥物治療，中午時身體狀況穩定，已無疼痛或不適，精神良好；柯文哲對於醫療團隊的專業照護再次表達感謝，並主動表示已未感疼痛，恢復順利，希望儘早出院。

台北醫院指出，醫師同意今天下午辦理出院，並提醒柯文哲出院後應依醫囑持續服用3天抗生素藥物，需要時服用備用止痛藥及改善頻尿藥物，確保術後康復進程順利，後續配合回診檢查，持續監測恢復情況，確保健康狀況無虞。（編輯：戴光育）1140403