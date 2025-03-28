京華城案 柯文哲沈慶京等4名被告續押2個月

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（中央社記者林長順台北28日電）台北地院審理京華城案及政治獻金案，認為柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗涉犯最輕本刑5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，今天裁定自4月2日起繼續羈押禁見2個月。

另外，北院昨天收到前台北市長柯文哲辯護人提出的「刑事聲請具保停止羈押狀」，主張被告柯文哲罹患之疾病有非保外治療顯難痊癒情形。北院表示，此部分尚待合議庭另行調查。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

全案移審後，北院2度裁定羈押中的柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。

由於羈押期限將於4月1日屆滿，北院今天裁定，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗自4月2日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信，也駁回沈慶京的具保停止羈押聲請。

北院指出，柯文哲等4人所涉罪名均為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，審酌4人身分地位、經濟能力等情，已有相當理由足認4人有動機潛逃海外以規避審判及刑罰之虞。

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北院表示，依目前審理進度，被告4人與同案共犯及證人供述均有差異，辯護人聲請調閱數量相當龐大的廉詢、偵訊錄音錄影光碟，並擬聲請傳喚為數非少的證人，加上本案卷宗繁雜、共犯甚多，未來很可能須長時間、密集進行審理，案情仍有晦暗不明的高度可能，有相當理由足認被告等人有勾串共犯、證人之虞，所以羈押的原因仍然存在。

北院指出，衡量被告等人所涉犯罪情節對社會的危害性非輕、於本案犯行的分工程度、國家刑罰權遂行公益及被告等人的人身自由利益後，認為具保、限制住居等替代的處分，尚無法達到防止被告等人逃亡或可能勾串共犯或證人的效果，為確保本案審判及將來執行程序的進行，有羈押的必要。（編輯：黃名璽）1140328