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柯文哲血尿腎結石 陳佩琪淚訴恐成不可逆損傷

2025/3/27 15:16（3/27 16:52 更新）
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民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）27日開記者會淚訴，表示柯文哲在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，再下去恐造成不可逆損傷。中央社記者郭建伸攝 114年3月27日
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）27日開記者會淚訴，表示柯文哲在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，再下去恐造成不可逆損傷。中央社記者郭建伸攝 114年3月27日
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（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天數度哽咽落淚，表示柯文哲在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，尿液紅血球是正常值10倍以上，若在這樣下去恐造成不可逆損傷，將委託律師提出緊急就醫需求。

陳佩琪今天下午與民眾黨立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯、民眾黨立法院黨團主任陳智菡舉行記者會說明柯文哲病情。

陳佩琪表示，柯文哲出席父親告別式時曾表達過腰很痛，那時還請她送酸痛貼布到北所，但柯文哲在20日出庭時，律師就表達有持續性血尿，甚至晚上痛到醒過來及噁心嘔吐；柯文哲昨天律見表達狀況未好轉，因此律師轉告她去申請衛福部台北醫院的病歷。

陳佩琪表示，他跟柯文哲結褵35年，近10年的健檢報告從來沒檢驗出血尿，也沒有腎結石病史，尿液的紅血球數量都在正常值；但她申請病歷後發現，不僅有肉眼可見血尿，還有兩側腎水腫、輸尿管水腫，已快達到腎臟破壞的邊緣。

陳佩琪指出，根據病歷紀錄，柯文哲在17日有左側腹股溝嚴重疼痛，合併噁心與嘔吐，尿液紅血球正常值是小於2，但病歷顯示柯文哲的數值達到50到99的區間，是正常值10倍以上。

陳佩琪表示，北所內的醫師雖然關心柯文哲，但設備有限，當時僅能給止痛、抗生素、解痙攣藥物與尿液檢查，但沒能查到原因。

陳佩琪在記者會中數度哽咽落淚，她表示，她當醫師37年，知道柯文哲若再這樣下去，可能會腎臟損傷，造成不可逆的受損，甚至是腎臟報廢。

陳智菡表示，柯文哲過去有心律不整問題，心房顫動會導致血栓以及血尿，目前診斷出腎結石，相關病況都還需要進一步診斷，但北所設備無法做到這點，律師將提出申請，並呼籲政府應還給柯文哲應有的醫療人權。

媒體詢問，由於柯文哲羈押期限快到，是否希望北院不再延押。

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陳佩琪表示，柯文哲表明身體不舒服，她一直尋求醫療幫忙，至於法律問題則交由律師做最好的決定。

媒體追問，是否聲請具保停押和戒護就醫。陳智菡表示，律師正在開會討論如何申請，若決定後就會跟社會大眾報告。（編輯：蘇志宗）1140327

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