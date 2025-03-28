柯文哲續押黃國昌指健康差 北所：目前無外傳病症

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（中央社記者趙敏雅新北28日電）北院今天裁定續押民眾黨前主席柯文哲，民眾黨主席黃國昌說，柯文哲健康急劇惡化，並指北所冷血。北所表示，截至下午持續安排專科醫師診察，密集向柯文哲確認，現在未出現外傳病症。

前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭北檢依貪污罪等起訴，台灣台北地方法院1月裁定羈押禁見3個月，期限將屆。北院今天裁定，柯文哲4月2日起繼續羈押禁見2個月。

柯文哲目前羈押在台北看守所，柯妻陳佩琪昨天下午在記者會上說，柯文哲血尿，可能會腎臟損傷，有緊急就醫需求。對此，北所發布新聞稿指出，已按醫囑戒護柯文哲外出就醫，經醫院評估後返所進行後續照護，恢復狀況良好。

黃國昌今天下午偕黨籍立委在中央黨部舉行記者會，他說，柯文哲近日健康急劇惡化，沒辦法想像北所冷血到在沒有醫療專業情況下，稱柯文哲身體一切都好。

黃國昌質問北所，「難道人真的要被你們關到出現生命危險時，要等到人倒下，才要維護基本醫療人權、生命安全嗎？」他說，律師團已向北所申請戒護就醫。

北所以訊息說明，截至今天下午，持續安排專科醫師診察柯文哲恢復情形，並密集向柯文哲本人重複確認，同時進行健康評估，現在確實未出現外傳病症。

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北所指出，為保障被告收容期間健康，針對任何身體不適者，均會立即安排專業醫師診療，按醫囑制定個案所需治療照護計畫；原已協同醫院排定柯文哲後續檢查及恢復療程，也將視他的身體狀況變化即時調整，使他受妥適醫療照護。

北所強調，對於任何被告在所內健康評估、醫療照護情形，均留有紀錄，可供家屬查證調閱，誠摯籲請外界勿隨意揣測、指摘，抹煞盡心照護人員辛勞。（編輯：張銘坤）1140328