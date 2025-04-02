柯文哲開刀取出腎結石 陳佩琪：留院觀察一晚

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（中央社記者王鴻國新北2日電）民眾黨前主席柯文哲因腎結石致腎臟積水，今天上午在北所人員戒護下到台北醫院手術，順利取出1×0.5公分的結石並轉入戒護病房；柯文哲妻子陳佩琪說，會留院觀察1晚。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，因腎結石致腎水腫，今天上午7時在台北看守所人員戒護下，到台北醫院醫護團隊進行輸尿管鏡手術。

柯文哲妻子陳佩琪一早就到醫院等候，她受訪說，只知要開泌尿道的刀，其他的事情她一概不知情。柯文哲術後送恢復室，陳佩琪也在室外焦急等候，柯文哲約10時23分被推出恢復室並送往7樓戒護病房。

陳佩琪隨後接受媒體聯訪時感謝台北醫院的細心安排與醫療照顧，院方雖建議要留院觀察1到2晚，但柯文哲個人意見認為1個晚上就好了，主治醫師則要柯文哲作後續追蹤。

台北醫院也以書面說明，手術過程歷時45分鐘，成功使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎並取出。為降低術後絞痛，醫師在柯文哲的體內放置雙J管，此裝置會使人體出現正常的急尿感。

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院方表示，手術後，柯文哲腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定，還在麻醉退後清醒時親自查看取出的結石。醫師已向病人及家屬完整解說病情，並給予抗痙攣藥物以緩解不適。

院方表示，預計雙J管將留置約5天，觀察後再行取出；醫院已安排後續回診，以確保恢復狀況良好。雖然柯文哲希望今天出院，但尊重醫療建議，將住院觀察1天，以確保術後恢復順利。（編輯：林恕暉）1140402