京華城案 吳順民喊冤否認犯罪

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（中央社記者林長順台北1日電）台北地方法院審理京華城案，今天再開準備程序庭，傳喚應曉薇助理吳順民。吳順民庭訊時否認犯罪，強調自己未參與柯文哲、沈慶京、應曉薇等人的協調，他一輩子奉公守法，希望法官還他清白。

吳順民指出，他不是應曉薇的助理，是類似義工的無給職顧問，威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲及國民黨台北市議員應曉薇之間如何互動或交換條件，他完全不知道，也沒有參與應曉薇相關協會的事情。

吳順民表示，京華城案是依照當時北市都委會執行祕書邵琇珮的行政指導辦理，他的認知是合法的，看了起訴書才知道邵琇珮改變說法。

吳順民說，他是已經退休的平民，對北市府官員沒有任何實質影響力，他在威京集團的收入是領合法勞務所得，每年都有繳稅，絕不是賄款。他一輩子奉公守法，從來沒想過要做違法的事情，自己被起訴很冤枉，希望法官還他清白。

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台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

吳順民被控收受沈慶京賄賂，與應曉薇共同要求北市府將京華城公司陳情案送入都委會研議，濫用議員權力干涉公務員行使職權，並持續護航鼎越公司取得最高20％容積獎勵的建造執照。北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪起訴吳順民。（編輯：張銘坤）1140401