柯文哲不服延押提抗告 高院駁回確定

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地方法院日前裁定延長羈押禁見2個月。柯文哲不服延押裁定提起抗告，高院今天駁回抗告，柯文哲延押確定。

另外，北院日前裁定威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇與前台北市長辦公室主任李文宗繼續羈押禁見2個月，並駁回沈慶京具保停止羈押聲請。其中，沈慶京、應曉薇提起抗告，高院今天也一併駁回確定。

台灣高等法院新聞資料指出，原裁定並無違誤或不當，柯文哲等3人以犯罪嫌疑並非重大、無逃亡之虞、無勾串共犯及證人之虞、無羈押必要、原裁定理由欠備、身體有恙非保外就醫難以痊癒等理由提起抗告，請求撤銷原裁定，但依卷內事證，柯文哲等3人主張均不足採，抗告無理由，應予駁回。

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台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占與背信罪等起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

全案移審後，北院2度裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。由於羈押期限將屆滿，北院日前裁定繼續羈押禁見2個月。（編輯：蕭博文）1140409