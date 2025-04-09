柯文哲確定延押 民眾黨：司法濫權
2025/4/9 21:07（4/9 21:26 更新）
（中央社記者郭建伸台北9日電）前民眾黨主席柯文哲遭裁定延押，柯文哲不服提抗告但遭高院駁回。民眾黨今天表示，司法縱放綠色權貴逍遙法外，該押的落跑、不會跑的卻羈押，是赤裸的司法濫權，並誓言守護柯文哲與民主法治，透過審判還清白。
柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地方法院日前裁定延長羈押禁見2個月。柯文哲不服延押裁定提起抗告，高院今天駁回抗告，柯文哲延押確定。
民眾黨晚間透過聲明表示，民眾黨及柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡可能，且檢察官起訴書所列的證人均在偵查時多次具結作證，亦無勾串可能，至於台北地檢署檢察官以許芷瑜作為繼續羈押的理由更是牽強。
民眾黨強調，本案起訴書中根本未涉及許芷瑜的犯罪事實，且辯護人早已清楚證明許芷瑜買來回機票回國看牙醫，與柯文哲毫無關係。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
民眾黨指出，從高院新聞稿中，駁回抗告理由模糊不清、忽略事實，如今僅憑一句犯罪嫌疑重大，繼續關押柯文哲，這是黨同伐異、清算政敵，嚴重侵害司法人權。
民眾黨強調，對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，司法單位束手無策，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線，民眾黨誓言守護柯文哲與民主法治的底線，透過審判還以清白。（編輯：蘇龍麒）1140409
延伸閱讀柯文哲出院返回看守所 台北醫院：術後恢復良好柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬柯文哲政治獻金案出庭答辯：報帳很亂但沒有意圖侵占北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 民眾黨：模糊焦點京華城案 李文宗否認犯罪強調沒有延押必要黃景茂控拿沒簽名認罪筆錄 北檢：簽名正本在京華城案卷內
- 柯文哲確定延押 民眾黨：司法濫權2025/04/09 21:07
- 2025/04/09 19:22
- 2025/03/28 15:53
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
柯文哲不服延押提抗告 高院駁回確定