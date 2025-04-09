柯文哲確定延押 民眾黨：司法濫權

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（中央社記者郭建伸台北9日電）前民眾黨主席柯文哲遭裁定延押，柯文哲不服提抗告但遭高院駁回。民眾黨今天表示，司法縱放綠色權貴逍遙法外，該押的落跑、不會跑的卻羈押，是赤裸的司法濫權，並誓言守護柯文哲與民主法治，透過審判還清白。

柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地方法院日前裁定延長羈押禁見2個月。柯文哲不服延押裁定提起抗告，高院今天駁回抗告，柯文哲延押確定。

民眾黨晚間透過聲明表示，民眾黨及柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡可能，且檢察官起訴書所列的證人均在偵查時多次具結作證，亦無勾串可能，至於台北地檢署檢察官以許芷瑜作為繼續羈押的理由更是牽強。

民眾黨強調，本案起訴書中根本未涉及許芷瑜的犯罪事實，且辯護人早已清楚證明許芷瑜買來回機票回國看牙醫，與柯文哲毫無關係。

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民眾黨指出，從高院新聞稿中，駁回抗告理由模糊不清、忽略事實，如今僅憑一句犯罪嫌疑重大，繼續關押柯文哲，這是黨同伐異、清算政敵，嚴重侵害司法人權。

民眾黨強調，對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，司法單位束手無策，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線，民眾黨誓言守護柯文哲與民主法治的底線，透過審判還以清白。（編輯：蘇龍麒）1140409