京華城案 北院再度提訊應曉薇、沈慶京

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（中央社記者林長順台北10日電）台北地方法院審理京華城案，今天再度召開準備程序庭，上午提訊應曉薇，下午訊問沈慶京。載送應曉薇的囚車上午9時15分左右抵達北院。應曉薇面對媒體提問均不回應。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑，應曉薇遭求刑16年6月、沈慶京遭求刑17年。

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應曉薇、沈慶京在偵查期間遭檢察官聲請羈押禁見獲准，案件起訴後，台北地方法院裁定續押3個月，並於3月28日認定2人犯最輕本刑5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，裁定自4月2日起繼續羈押禁見2個月。

2人不服提起抗告，台灣高等法院認為抗告無理由，昨天裁定駁回確定。沈慶京另以「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」為由，聲請具保停止羈押，先後被北院、高院駁回確定。（編輯：李錫璋）1140410