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京華城案鼎越申請取消20%容積獎勵 容積率擬剩728%
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京華城案鼎越申請取消20%容積獎勵 容積率擬剩728%

2025/4/16 17:28（4/16 18:11 更新）
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圖為去年12月京華城工地施工情況。（中央社檔案照片）
圖為去年12月京華城工地施工情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北16日電）京華城案20%容積獎勵爭議，台北市都發局今天表示，鼎越9日掛件申請取消，依提送資料，若取消20%容獎，實設容積率為728%，樓地板約12萬平方公尺，外觀將維持19層樓高。

爭議不斷的京華城案，20%容積獎勵最受外界關注。台北市政府1月間召開京華城案專家學者會議，台北市副市長李四川當時接受媒體採訪時指出，會前收到鼎越公司送交建管處的函文，內容指稱願暫緩辦理20%容積獎勵。

不過，鼎越及母公司中石化隨後發聲明表示，未拋棄20%容獎，將依北市府舉行專家學者會議結論，再決定後續事宜。

國民黨台北市議員游淑慧今天透過臉書（Facebook）發文指出，經詢問台北市都市發展局後，針對京華城改建案，鼎越已在9日掛件申請變更設計，目前方案是取消申請都市計畫容積獎勵20%。

游淑慧說，希望北市府儘速中止「修訂北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」的雙方協議書。因這份協議書，北市府與鼎越有諸多容獎交換條件，只要中止或廢除，鼎越將無法再取得容獎。

台北市都發局長簡瑟芳下午出席台北市議會定期大會後接受媒體聯訪表示，鼎越9日已掛件申請變更都市設計，內容為申請取消原本20%容獎，將檢視相關文件後，才可確定要直接核准或提至幹事會等會議。

簡瑟芳指出，相關會議何時召開，仍要仔細查看業者提出的變更幅度，才會依變更幅度決定後續會議程序，因李四川已提到掛件後的3個月將會走完相關行政流程，預定7月9日前會有結果。

媒體提問，若取消20%容獎，京華城案是否會減樓層。對此，簡瑟芳表示，能採取例如建物的中間樓地板採挑空等設計，但從相關提送資料來看，目前外觀還是維持19層樓高。至於實際設計仍要檢視業者申請資料後，才能確定。

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台北市議會定期大會後，都發局指出，依申設單位提送面積檢討資料，此案原核定實設容積率為840%、容積樓地板13萬8474平方公尺，此次變更設計申請取消20%都市計畫獎勵，容積率將改為728%、容積樓地板將為12萬10.8平方公尺。

都發局表示，容積獎勵的項目及額度是依照都市計畫而來，簽訂協議書是為確保申請人就容積獎勵項目應履行相對責任義務。京華城改建案已掛件申請都市設計審議變更設計，目前設計方案取消都市計畫容積獎勵20%，正依都市設計審議相關規定進行審查，並檢討取消容積獎勵後原協議書存續的必要性。（編輯：戴光育）1140416

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京華城容積率在前台北市長柯文哲任內暴增至840%，台北地檢署偵辦查出陳情過程涉賄。（中央社製圖）
京華城容積率在前台北市長柯文哲任內暴增至840%，台北地檢署偵辦查出陳情過程涉賄。（中央社製圖）
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