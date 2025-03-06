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高島屋停車場案遭質疑為京華城翻版 北市：符合程序

2025/3/6 14:15（3/6 14:38 更新）
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圖為大葉高島屋外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北6日電）媒體報導，大葉高島屋5樓停車場變商場是前台北市長柯文哲任內解套，議員質疑恐成京華城案翻版。北市府今天表示，此案是依程序完成變更使用執照，與京華城案不同。

自由時報報導，位於北市士林區的大葉高島屋百貨公司3年前申請變更使用執照，原本5樓停車場變身為商場。但據了解，全案根本是京華城案翻版，大葉高島屋於前台北市長郝龍斌時期2度申請變更使用皆被擋下，柯文哲時期幫忙解套，現任台北市長蔣萬安上任後核可變更，過程遭質疑根本不符法規及程序。

對此，台北市政府今天發布文字回應，停車管理工程處嚴正澄清此案與媒體報導所指京華城案完全不同，大葉高島屋是早期獎勵投資案允許在私人停車場用地興建商場，因是停車場用地，須符合多目標使用規定方案，總樓地板面積分別要有1/3為商場、2/3當停車場。

停管處指出，此多目標使用僅方案規定商場不能超過總樓地板面積的1/3，至於如何分配使用，並無明文規定要由北市府認定。

針對外界質疑此案曾被擋下但現今卻通過變更，停管處表示，所通過的並非過往方案，且業者近年曾以不同方案向市府申請重修訂計算面積，其中幾個方案被市府認定須經都審會或需向內政部申請函釋。業者後來棄案改以共用設施面積計算，經確認合法性，並依程序，才完成變更使用執照。

台北市建築管理工程處指出，大葉高島屋於2022年4月29日提出以公設區分方式計算樓地板面積，要重新申請使用執照，歷經與停管處幾度確認，同年9月正式啟動變更程序。

建管處表示，2023年1月12日會簽回覆，通過初步書面審查，符合商場總樓地板未超過1/3規定，同意業者進行使用執照變更申請，並於同年1月17日准許。

民進黨台北市議員簡舒培今天在台北市議會接受媒體聯訪時指出，業者曾於郝龍斌任內時提出申請把5樓變更為商業樓層，但因當時市府核定4樓以下為商場，拒絕申請。

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她表示，業者於2022年再向前市府提出申請，並由時任台北市副市長彭振聲開會討論，後續接受業者申請，包含剔除廁所等公共空間，讓原本5樓停車場變為商場，恐成京華城案翻版，且應注意業者後續規劃把6樓變更為商場。

簡舒培指出，經媒體詢問才向北市府局處索資後認為有異，經把2局處首長找來詢問，雙方卻互推責任，但此案是當時由彭振聲召開會議，加上局處協助準備資料，質疑若無關係，為何當時市府要特別協助。（編輯：戴光育）1140306

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