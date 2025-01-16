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京華城若續扣押不予施工勘驗？國土署：北市可洽法院

2025/1/16 23:16
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（中央社記者高華謙台北16日電）台北地檢署聲請扣押京華城土地獲准。媒體報導，台北市副市長李四川說，若繼續扣押，可能請教內政部是否有必要不予施工勘驗。內政部國土署回應，台北市政府也是地方建築主管機關，可直接洽詢執行法院，以維公平正義。

媒體報導，台北市副市長李四川表示，鼎越願意變更設計暫緩有爭議的20%容獎，從現在起走程序，大約3個月會完成；若後續取消假扣押，就沒有不予施工勘驗的類似停工問題，若仍繼續假扣押，可能請教內政部是否有必要不予施工勘驗。

國土管理署發布新聞稿表示，建築法第58條對於建築工程應予勒令停工的情形有正面表列，其中妨礙都市計畫即屬勒令停工情形之一，京華城案變更設計後如果繼續施工，是否有違反此條文規定，而應予勒令停工，台北市政府可以依法作判斷。

國土署表示，先前已清楚說明中央過去有關法院假扣押的解釋函，解釋重點在於行政處分是否會影響假扣押效力，地方政府如不能認定時，可函詢該管法院意見。

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國土署強調，京華城已經是法院假扣押的個案，如果起造人申請變更設計，扣押是否會解除，以及如果假扣押仍未解除，是否還是不予勘驗，涉及法院扣押目的與執行，台北市政府也是地方建築主管機關，可直接洽詢執行法院，以維公平正義。

國土署說，如果台北市政府仍希望函詢內政部，將願意協助該府洽詢該管法院，但請台北市政府須提供完整案情資料。（編輯：潘羿菁）1140116

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