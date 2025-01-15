鼎越自砍京華城20%爭議容獎 李四川：3個月內完成建照變更
2025/1/15 12:48（1/15 13:00 更新）
（中央社記者陳怡璇台北15日電）京華城案，北市副市長李四川今天表示，建管處接到鼎越公司函文願暫緩辦理20%爭議容積獎勵，辦理建照變更約需3個月，否則北市強制執行；強調不要讓工程爛尾、有公安疑慮。
前台北市長柯文哲等人因京華城案被依貪污等罪嫌起訴後，多名藍、綠台北市議員及前台北市長郝龍斌都呼籲，北市府應將京華城案明顯屬於不法利益的20%容積獎勵撤銷。
北市府今召開京華城案專家學者會議，會後由副市長李四川接受媒體聯訪說明情況。
李四川說，會前收到鼎越公司給建管處的函文，表示願意暫緩辦理20%容積獎勵。李四川指出，如果鼎越願意辦理建照變更把20%拿掉，建管處沒理由不接受；而因京華城案已起訴，會中也討論無論以刑法或是都市計畫法，是鼎越自己來辦變更建照，還是依照都計法24條強制鼎越辦容積變更。
媒體追問建照變更期限，李四川說因還要經過結構外審跟都市設計審查等，3個月內完成；李四川並說明，如果在執行上、程序上或法令適用有不當，工程有爛尾樓或影響公安疑慮，由市府強制執行變更建照，不過現階段應該鼎越自己就願意變更。
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李四川強調，北市府絕對是往前看，為了不影響松山地區發展，都希望先把爭議容獎20%解決，讓工程繼續往前走，不成爛尾樓或影響公安；適法性會開第2次會議討論，例如若市府強制執行會碰到那些問題、也不希望影響到刑事。
李四川說，如果之後法院認為鼎越合法，鼎越依然有提行政救濟的權利。（編輯：方沛清）1140115
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