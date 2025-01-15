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京華城案 中石化鼎越：願暫緩20%容積獎勵但並未拋棄

2025/1/15 16:35（1/15 16:45 更新）
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圖為113年12月25日京華城工地施工情況。（中央社檔案照片）
圖為113年12月25日京華城工地施工情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲、曾仁凱台北15日電）京華城容積獎勵爭議未解。中石化、鼎越今天發布聲明表示，為避免工程延宕以及浪費社會資源，願配合台北市政府會議記錄結論二的呼籲，先暫緩合法取得的20%獎勵容積部分工程，同時強調並未拋棄20%獎勵容積。

台北市府今天召開京華城案專家學者會議，會後由副市長李四川接受媒體聯訪說明情況。李四川表示，會前收到鼎越公司給建管處的函文，表示願意暫緩辦理20%容積獎勵。

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鼎越隨後發布聲明指出，為了避免京華廣場工程延宕，對工地周邊公共安全及城市景觀、區域發展造成不利的影響，也維護鼎越公司投資大眾的權益，避免社會資源浪費，願配合台北市政府於113年10月24日會議紀錄結論二的呼籲，先暫緩前此合法取得20%獎勵容積部分的工程。

不過鼎越母公司中石化以及鼎越強調，並未拋棄20%獎勵容積，未來將依台北市政府所舉行的專家學者會議獲得結論後，再決定後續事宜。（編輯：潘羿菁）1140115

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