加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

京華城容獎是否撤銷 蔣萬安：事實到哪處理到哪

2025/1/12 12:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北12日電）撤銷京華城案20%容積獎勵呼聲不斷，台北市長蔣萬安今天表示，近期就會邀集財務、會計、法律等領域專家及技師工會討論後續處理方式，「事實到哪裡就處理到哪裡」。

前台北市長柯文哲等人因京華城案被依貪污等罪嫌起訴後，多名藍、綠台北市議員及前台北市長郝龍斌都呼籲，北市府應將京華城案明顯屬於不法利益的20%容積獎勵撤銷。

蔣萬安今天上午出席台北市教育局「適性化AI輔助程式學習計畫」啟動儀式前接受媒體聯訪，媒體提問京華城案20%容積獎勵是否撤銷。

他回答，事實到哪就處理到哪，已邀集相關專家、學者共同討論後續處理方式，近期就會召開。

媒體追問，台北市議會跨黨派議員都認同應撤銷京華城案20%容積獎勵，市府是否也有此共識。對此，蔣萬安未正面答覆，僅重申會邀集財務、會計、法律等領域的專家、學者及技師工會共同討論，預計1個月內會有初步報告。

據了解，這場會議將在15日上午9時30分召開。

此外，談及民眾黨昨天舉辦的「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，蔣萬安說，這顯示民眾對於司法存有很高的不信任，呼籲政府聆聽民眾心聲、回應民眾期待。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於為何未到場聲援，蔣萬安表示，因為很早之前就已經排定昨天要到南投草屯的行程。

蔣萬安昨天前往草屯大觀市場，陪同國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝掃街拜票。（編輯：戴光育）1140112

#蔣萬安
#柯文哲
#簡賜勝
蔣萬安
幼兒園性侵案 北市允最快17日先給部分監視器畫面草屯鎮長補選 蔣萬安陪簡賜勝掃街懇託鄉親支持
柯文哲
高院駁回抗告 民眾黨表遺憾並支持柯文哲捍衛清白京華城案高院駁回抗告 柯文哲等4人羈押禁見確定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：