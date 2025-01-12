京華城容獎是否撤銷 蔣萬安：事實到哪處理到哪

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）撤銷京華城案20%容積獎勵呼聲不斷，台北市長蔣萬安今天表示，近期就會邀集財務、會計、法律等領域專家及技師工會討論後續處理方式，「事實到哪裡就處理到哪裡」。

前台北市長柯文哲等人因京華城案被依貪污等罪嫌起訴後，多名藍、綠台北市議員及前台北市長郝龍斌都呼籲，北市府應將京華城案明顯屬於不法利益的20%容積獎勵撤銷。

蔣萬安今天上午出席台北市教育局「適性化AI輔助程式學習計畫」啟動儀式前接受媒體聯訪，媒體提問京華城案20%容積獎勵是否撤銷。

他回答，事實到哪就處理到哪，已邀集相關專家、學者共同討論後續處理方式，近期就會召開。

媒體追問，台北市議會跨黨派議員都認同應撤銷京華城案20%容積獎勵，市府是否也有此共識。對此，蔣萬安未正面答覆，僅重申會邀集財務、會計、法律等領域的專家、學者及技師工會共同討論，預計1個月內會有初步報告。

據了解，這場會議將在15日上午9時30分召開。

此外，談及民眾黨昨天舉辦的「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，蔣萬安說，這顯示民眾對於司法存有很高的不信任，呼籲政府聆聽民眾心聲、回應民眾期待。

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至於為何未到場聲援，蔣萬安表示，因為很早之前就已經排定昨天要到南投草屯的行程。

蔣萬安昨天前往草屯大觀市場，陪同國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝掃街拜票。（編輯：戴光育）1140112