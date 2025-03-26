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黃景茂控拿沒簽名認罪筆錄 北檢：簽名正本在京華城案卷內

2025/3/26 10:08（3/26 11:07 更新）
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台北地方法院審理京華城案，25日下午再度召開準備程序庭，並傳喚前台北市都市發展局長黃景茂到庭。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日
台北地方法院審理京華城案，25日下午再度召開準備程序庭，並傳喚前台北市都市發展局長黃景茂到庭。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日
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（中央社記者謝幸恩台北26日電）北院審理京華城案，昨傳喚前北市都發局長黃景茂。黃景茂說，檢方偵查時拿出彭振聲、邵琇珮沒簽名的認罪文件要他認罪。北檢今天說，是提供筆錄電子檔，有簽名的正本附於案卷。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

前台北市都發局長黃景茂被控聽從柯文哲指示而護航京華城公司，使鼎越公司取得土地最高20%容積獎勵的建造執照，共同圖利京華城公司、鼎越公司高達新台幣121億545萬6748元不法利益。

檢方依貪污治罪條例主管監督事務圖利罪起訴黃景茂，建請法院量處有期徒刑7年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年。

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台北地方法院昨天再度召開準備程序庭，並傳喚黃景茂到庭。黃景茂庭上指出，承辦檢察官林俊言去年10月11日偵訊時，拿出前台北市副市長彭振聲、前都委會執行秘書邵琇珮認罪文件，向他表示彭振聲、邵琇珮已認罪，並問他是否認罪，但文件簽名欄沒有彭、邵簽名，自己是依照文官職權處理京華城案，為捍衛文官尊嚴不認罪。

北檢今天表示，檢察官依照偵訊的需求提示筆錄供受訊問人辨識，甚為常見，且沒有違背法令或不正訊問；黃景茂於偵訊時，因對邵琇珮、彭振聲是否認罪有疑問，檢察官才提示彭、邵的筆錄供其確認，由於當時有簽名的筆錄正本不在，而提供筆錄電子檔，正本都完整附於案卷內，且黃景茂及其辯護人均不爭執。（編輯：方沛清）1140326

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京華城案 黃景茂：捍衛文官尊嚴不認罪
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