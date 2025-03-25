京華城案 黃景茂：捍衛文官尊嚴不認罪

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（中央社記者林長順台北25日電）台北地院審理京華城案，今天傳喚前北市都發局長黃景茂。黃景茂指出，檢察官偵查時拿出彭振聲、邵琇珮沒簽名的認罪文件要他認罪，但他依文官職權處理本案，為捍衛文官尊嚴不認罪。

黃景茂表示，台北市都委會與都發局一樣，是北市府一級單位，都委會是都市計畫的權責機關，不隸屬都發局，與其他地方政府不同，都發局長也不是都委會委員，都委會處理京華城案是合理合法。

他說，案件訴訟中接受陳情，並無不法，他依法行政，沒有人告訴他訴訟中不能接受陳情，他當時處理京華城案沒有任何不妥。

黃景茂指出，邵琇珮是都發局總工程司，代都發局列席都委會，個案是由都委會委員依權責決定，很信任邵琇珮，對於邵琇珮因涉本案而認罪，他為邵感到委屈。

黃景茂說，承辦檢察官林俊言去年10月11日偵訊他時，拿出彭振聲、邵琇珮認罪的文件告訴他，彭振聲、邵琇珮已經認罪，問他是否認罪，但文件的簽名欄並沒有彭、邵簽名。他認為自己文官職權處理本案，為捍衛文官尊嚴不認罪。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

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黃景茂被控聽從柯文哲指示，一路護航京華城公司，最終使鼎越公司取得土地最高20%容積獎勵的建造執照，共同圖予京華城公司、鼎越公司高達新台幣121億545萬6748元不法利益。

檢方依貪污治罪條例主管監督事務圖利罪起訴黃景茂，審酌黃景茂為官位攀附柯文哲，違背都市計畫專業，違背法令圖予財團百億不法利益，犯後態度不佳，請法院量處有期徒刑7年，併科罰金1000萬元，褫奪公權5年。（編輯：張銘坤）1140325