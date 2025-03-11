京華城案開庭 沈慶京首次應訊否認犯罪

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（中央社記者林長順台北11日電）台北地院審理京華城案，今天再度開庭，首次提訊在押的威京集團主席沈慶京，並傳喚威京財務部經理張志澄。沈慶京庭訊時否認犯罪，另以身體不適聲請具保停押。北院表示，將函詢看守所再做准駁。

沈慶京原本的委任律師包括徐履冰、越方如、胡原龍，沈慶京日前與越方如、胡原龍解除委任，改由前檢察官蘇振文、前合作金庫銀行董事長廖燦昌兒子廖威智擔任辯護律師。

法官開庭時提到，沈慶京已於今年1月間以身體健康為由遞狀聲請具保停押，截至昨天已收到第5狀，農曆春節前函詢台大醫院及看守所，醫院函覆指沈慶京的病情需要高端醫學措施及無菌設備處理，若看守所無法提供，建議保外醫治。

台北看守所則表示有提供收容人健保門診、週一及週五有醫護進入所內看診，應可照料收容人健康。

沈慶京的律師指出，沈慶京的身體會發抖，健康狀況堪慮，看守所不容易處理緊急狀況，請法官在追求司法正義時，也兼顧被告人身安全，羈押應是最後的手段，可以採用限制人員見面、科技監控限制。

法官表示，將再函詢看守所後再做出裁定。

法官詢問沈慶京是否認罪，沈慶京回答，「我完全無罪」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

沈慶京被控為圖謀京華城案土地永久享有12萬餘平方公尺樓地板面積，涉嫌指示張志澄找7名人頭各匯款新台幣30萬元佯為捐贈給民眾黨的政治獻金，實為交付匯款給柯文哲。沈慶京並於事後交付1500萬元賄款給柯文哲。

沈慶京另被控於民國106年至111年間行賄國民黨台北市議員應曉薇5250萬元、應曉薇助理吳順民363萬5484元，應女、吳男因此屢為京華城案向台北市政府陳情、施壓公務員，並要求北市府將京華城公司的陳情案送入都委會研議。

台北地檢署依貪污治罪條例主管監督事務圖利罪、違背職務行賄罪嫌起訴沈慶京，並具體求刑17年。張志澄則被依違背職務行賄罪起訴。

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沈慶京在先前召開羈押庭時，曾提到自己「絕對沒有1500萬元給柯文哲」；210萬元部分是透過公司人員名義捐款給民眾黨，是政治獻金。

至於被控行賄應曉薇、吳順民，沈慶京表示，捐款相關協會是公益捐款，其他可能是政治獻金，但沒有要求應曉薇就京華城容積率奔走；吳順民部分，他確實有給錢，這是感謝對方30多年來的顧問費用。（編輯：戴光育）1140311