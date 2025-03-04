加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸嫌接機車太爛涉找人毆打司機 檢依殺人未遂送辦
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案1/300
首頁 / 社會

京華城案召開準備程序庭 應曉薇否認收賄

2025/3/4 16:05（3/4 16:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院4日開庭審理京華城及政治獻金案，提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇（中），應曉薇下囚車後，特別走到鏡頭前鞠躬。中央社記者裴禛攝 114年3月4日
台北地方法院4日開庭審理京華城及政治獻金案，提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇（中），應曉薇下囚車後，特別走到鏡頭前鞠躬。中央社記者裴禛攝 114年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北4日電）台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告應曉薇。應曉薇庭訊時否認犯罪，強調身為民代都是做對的事，沈慶京的捐款並非收賄，她沒有貪污。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇

應曉薇

  • 出生：1964年9月14日
  • 學歷：中原大學企業管理學系商學碩士
  • 經歷：台北市11、12、13、14屆市議員、法務部犯罪矯正協會理事、中國國民黨中常委、台北市議會國民黨黨團書記長、萬華區婦女會理事長、新移民女性關懷協會常務理事、財團法人沈春池文教基金會秘書長

資料來源：台北市議會

看更多
關閉
等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

應曉薇被控利用可實質掌握的5個協會，收受沈慶京賄賂新台幣5250萬元，製造金流斷點、隱匿犯罪所得，並屢屢為京華城案陳情、施壓北市府公務員。北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪、洗錢起訴應曉薇，共計求刑有期徒刑16年6月，併科罰金共計5000萬元，褫奪公權10年。

台北地方法院今天下午再度召開準備程序庭，提訊在押的應曉薇並傳喚木可公司董事長李文娟到庭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

應曉薇指出，她對本案的陳述始終如一，她「完全否認犯罪」，身為民代，做的事都是正確的，都是理所當然的，沈慶京給她的捐款都是公益性、都是正當的，並非行賄。她在庭上公開感謝沈慶京的捐款。

應曉薇說，她認同沈慶京所說的「堅持做對的事」，而且戰士要死，就要戰死在沙場上。她強調自己沒有做錯任何一件事，她沒有貪污。（編輯：張銘坤）1140304

#台北地方法院
#應曉薇
#沈慶京
#柯文哲
#貪污治罪條例
#京華城案
台北地方法院4日開庭審理京華城及政治獻金案，提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇（中），她雙手合十向媒體一鞠躬。中央社記者裴禛攝 114年3月4日
台北地方法院4日開庭審理京華城及政治獻金案，提訊在押的國民黨台北市議員應曉薇（中），她雙手合十向媒體一鞠躬。中央社記者裴禛攝 114年3月4日
延伸閱讀
京華城案應曉薇5727萬元房產遭扣押 抗告駁回確定應曉薇京華城涉收沈慶京5千萬欲潛逃出境 貪污洗錢求刑16年半京華城、政治獻金案柯文哲求刑28年半 北檢量刑意見全文應曉薇稱已繳回加拿大護照 北檢：不排除有第3本
應曉薇
京華城案開庭 北院提訊應曉薇、傳喚李文娟柯文哲在押聲請解除禁見 北院認有急迫性27日開庭
沈慶京
吳子嘉指柯文哲會貪污挨告 北檢不起訴處分京華城案高院駁回抗告 柯文哲等4人羈押禁見確定
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲解除禁見遇228國定假日 北所：最快3/2辦理接見
27
更多編輯台推薦新聞：