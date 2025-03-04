京華城案召開準備程序庭 應曉薇否認收賄

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（中央社記者林長順台北4日電）台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告應曉薇。應曉薇庭訊時否認犯罪，強調身為民代都是做對的事，沈慶京的捐款並非收賄，她沒有貪污。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員 應曉薇 應曉薇 出生：1964年9月14日

學歷：中原大學企業管理學系商學碩士

經歷：台北市11、12、13、14屆市議員、法務部犯罪矯正協會理事、中國國民黨中常委、台北市議會國民黨黨團書記長、萬華區婦女會理事長、新移民女性關懷協會常務理事、財團法人沈春池文教基金會秘書長 資料來源：台北市議會 看更多 關閉 等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

應曉薇被控利用可實質掌握的5個協會，收受沈慶京賄賂新台幣5250萬元，製造金流斷點、隱匿犯罪所得，並屢屢為京華城案陳情、施壓北市府公務員。北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪、洗錢起訴應曉薇，共計求刑有期徒刑16年6月，併科罰金共計5000萬元，褫奪公權10年。

台北地方法院今天下午再度召開準備程序庭，提訊在押的應曉薇並傳喚木可公司董事長李文娟到庭。

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應曉薇指出，她對本案的陳述始終如一，她「完全否認犯罪」，身為民代，做的事都是正確的，都是理所當然的，沈慶京給她的捐款都是公益性、都是正當的，並非行賄。她在庭上公開感謝沈慶京的捐款。

應曉薇說，她認同沈慶京所說的「堅持做對的事」，而且戰士要死，就要戰死在沙場上。她強調自己沒有做錯任何一件事，她沒有貪污。（編輯：張銘坤）1140304