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京華城案 沈慶京：檢察官要我咬柯文哲

2025/3/11 19:10（3/11 19:21 更新）
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台北地方法院11日下午針對前台北市長柯文哲涉貪污案開庭，並提訊威京集團主席沈慶京（圖中坐輪椅者）。中央社記者趙世勳攝 114年3月11日
台北地方法院11日下午針對前台北市長柯文哲涉貪污案開庭，並提訊威京集團主席沈慶京（圖中坐輪椅者）。中央社記者趙世勳攝 114年3月11日
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（中央社記者林長順台北11日電）台北地方法院審理京華城案，今天首度提訊在押的威京集團主席沈慶京。沈慶京庭訊時表示，他與柯文哲沒講過任何對價，質疑檢察官要他咬柯文哲，「我被檢察官強姦肉體與靈魂」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其中，沈慶京涉嫌指示張志澄找7名人頭各匯款新台幣30萬元佯為捐贈給民眾黨的政治獻金，實為交付匯款給柯文哲。沈慶京並於事後交付1500萬元賄款給柯文哲。沈慶京另被控行賄國民黨台北市議員應曉薇5250萬元、應曉薇助理吳順民363萬5484元。

台北地方法院下午再開準備程序庭，提訊羈押中的沈慶京並傳喚張志澄。沈慶京坐著輪椅出庭，庭訊時否認犯罪。法官表示，沈慶京自今年1月起以身體不適為由聲請具保停押，法院將函詢看守所後再決定是否裁准。

沈慶京原本的委任律師包括徐履冰、越方如、胡原龍，沈慶京日前與越方如、胡原龍解除委任，改由前檢察官蘇振文、前合作金庫銀行董事長廖燦昌兒子廖威智擔任辯護律師。律師在庭訊時對檢察官起訴多所指摘，沈慶京也表示批評檢察官要入他於罪。

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沈慶京指出，檢察官的目的就是要他亂咬柯文哲，「為什麼我不咬柯文哲，檢察官就要搞死我？」，明知他的身體不好，還恐嚇他銀行要抽銀根，恐嚇他不合作就不能交保。

沈慶京表示，他被檢察官虐待、恐嚇，證人證詞都是一步步被逼出來的，他不認為證人所說對他不利的話是證詞，他身體現在的狀況，肉體、精神都很痛苦，他感覺「被檢察官強姦肉體、靈魂」。（編輯：張銘坤）1140311

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