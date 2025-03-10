柯文哲奔喪未戴手銬腳鐐 法警戒護送父最後一程[影]

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（中央社新竹10日綜合報導）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，他的父親柯承發病逝，今天舉行告別式，柯文哲由多名法警戒護返回新竹市參加家祭，全程沒上手銬、腳鐐，與家人共同送柯爸最後一程。

柯承發2月17日病逝，今天上午於新竹市生命紀念園區舉辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪3月7日替柯文哲向台北看守所申請返家探視，希望能同意柯文哲今天參加告別式。

台北看守所副所長陳啟森接受中央社記者電訪時指出，柯文哲在8名人員戒護下，今天上午7時10分離開北所前往新竹奔喪。

至於柯文哲未施用戒具，陳啟森表示，按照羈押法規定，採適當戒護模式。

影片來源：中央社

根據羈押法第19條第1、2項規定，看守所戒護被告外出，認其有脫逃、自殘、暴行之虞時，得經看守所長官核准後施用戒具。但不得逾必要之程度。被告外出時，看守所得運用科技設備，施以電子監控措施。

柯承發告別式上午9時舉行家祭，柯文哲約上午8時53分抵達，由多名法警戒護下車，柯文哲身穿藍黑色外套、未戴手銬及腳鐐，全程不發一語從廳堂後方通道進入，而非從會場前門進場，過程不到1分鐘。

告別式廳堂未開放媒體進場，場內不斷傳出誦經聲音。柯文哲約停留1小時，家祭過程致追思文約5分鐘，內容提到，柯爸當年曾說228已失去父親、不希望再失去兒子，不願柯文哲參選台北市長。

對於最後仍決定參選台北市長，柯文哲指出，讓父親在這10年來操了不少心，「我的人生的轉彎，更讓你在臨終前失去了兒子的陪伴」。

柯文哲提到，父親94歲的高齡，強撐了6個月，直到身體再也無法負荷，「我再度讓父親失望，最後還是沒有辦法在最後一刻隨侍在旁，沒有辦法握著父親的手告訴他我的感謝，更沒有辦法拜別，連父親去世都是隔了1天，律師到台北看守所律見的時候才得知」。

他感嘆，父親撐不到等他回去陪伴，「這會是我一生的遺憾，人生至悲莫此為甚」感謝父親一生對他的嚴厲教誨、關懷備至，儘管不認同兒子從政，卻總是靜靜在每個場合支持著、當兒子最大的靠山；他也向父親表達對不起，直到60幾歲，還讓父親如此擔心。

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最後，柯文哲說，請父親安息，「兒子會像你一樣，繼續堅強地面對人生的挫折和打擊，請不要為我擔心，相信苦難都會過去，總會有重見光明的一天」。

家祭儀式結束後，柯文哲於上午10時16分從會場後方通道步出，面容哀戚，由法警戒護上車離開。陳佩琪目送柯文哲離開時，在後方哭泣高喊「政治干預司法，司法迫害人權」。（編輯：戴光育）1140310

影片來源：中央社

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，10日由法警戒護出席父親告別式，家祭儀式結束準備離開時，柯文哲妻子陳佩琪（前左）於後方哭泣高喊「政治干預司法，司法迫害人權」。中央社記者郭宣彣攝 114年3月10日