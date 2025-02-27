北院：解除柯文哲對母妻弟妹4人禁見至3/10

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（中央社記者林長順台北27日電）柯文哲涉京華城等案遭羈押禁見。柯父過世，柯聲請解除禁見、通信，與家屬討論治喪事宜。北院今天開庭調查後，裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。

柯文哲涉及京華城案、政治獻金案，台北地檢署去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。案件移審台北地方法院，法官裁定羈押禁見。

柯文哲的父親柯承發於2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，聲請狀指出，希望法官能諒解柯文哲為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見、通信，共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。

台北地院今天召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭，並傳喚柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪說明。何瑞英進入法院時拿著手帕不時擦拭淚水，面對媒體詢問，均不發一語。台灣民眾黨立委黃國昌、陳昭姿等到庭旁聽。

陳佩琪指出，柯父去年8月27日住院後，身為長子的柯文哲無法隨侍在側，柯父曾交代身後事要由長子來處理，柯家的二子是不同宗教信仰，因此須由柯文哲出面處理。禮儀公司一天會丟出10幾個問題，例如公祭與家祭、骨灰醰的樣式等，這些都須由長子負起最大責任。

何瑞英庭訊時表示，丈夫生病時，經常在問「文哲在哪裡？」而且幾天就問一次，希望兒子在身邊。

陳佩琪補充說，柯媽去年開始心智退化得很多，常打電話詢問為何天冷柯文哲還穿短褲、短袖，她真的希望持續看到柯文哲。

對於法官詢問希望解除禁見到何時，陳佩琪指出，盼能解禁到4月2日。

委任律師表示，請法官給予較充分的時間讓家屬處理治喪，也讓家屬修復感情。

檢察官認為，柯文哲戒護返家探視依法是看守所的權責不在今天討論範圍內。柯文哲聲請與家人共商治喪事宜，於目的範圍內，檢方均尊重法官裁定，以維護人倫，但應注意適法性、公平性與可監督性，解禁時間應該到3日10日即可。

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柯文哲在庭訊期間，一度面色鐵青，他表示「就這樣，不要拜託別人」。

法官休庭20分鐘後，裁定柯文哲自民國114年2月27日起至3月10日止就何瑞英、妹妹柯美蘭、陳佩琪、弟弟柯宇謙解除禁止接見。（編輯：戴光育）1140227