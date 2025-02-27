加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡頒獎看點一覽 艾諾拉、璀璨女人夢爭金氣勢旺
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案1/300
首頁 / 社會

柯文哲解除禁見遇228國定假日 北所：最快3/2辦理接見

2025/2/27 19:54（2/27 20:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭。圖為柯文哲（左）抵達北院。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
台北地方法院27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭。圖為柯文哲（左）抵達北院。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北27日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭押，他聲請解除禁見、通信與家屬討論父親治喪事宜，今天獲裁准解除禁見至3月10日。北所表示，明天因國定假日不辦理接見，最快3月2日可辦理。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地檢署去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。案件移審台北地方法院，法官裁定羈押禁見。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，與家屬討論治喪事宜。北院今天下午開庭調查後，裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。

google news透過 Google News追蹤中央社

台北看守所指出，因裁准解除禁見的時間已逾下午4時，今天不辦理接見；另適逢2月28日國定假日，明天也不辦理接見，最快辦理接見時間為3月2日。

依據北所接見相關規定，接見登記為排除國定例假日的週一到週五上班日、補上班日及每月第一個週日，接見時間為上午8時至11時、下午1時至4時；被告按羈押法第60條規定，在有辦理接見日期，每天得接見1次。（編輯：戴光育）1140227

#台北地方法院
#台北地檢署
#柯文哲
#貪污治罪條例
#柯承發
#京華城案
#北所
延伸閱讀
柯文哲被禁見 陳佩琪盼解除到4月、北檢堅持至3/10柯文哲聲請解除禁見討論治喪 何瑞英陳佩琪出庭柯文哲聲請解除禁見 民眾黨盼法官准許治喪盡孝道父親病逝柯文哲可申請返家 北所：原則以1次為限柯文哲父親柯承發病逝 陳智菡：3/10辦告別式
柯文哲
柯文哲獲解除禁見到3/10 陳佩琪：感謝法官柯文哲聲請解除禁見討論治喪 北院押解到庭
柯承發
韓國瑜籲法務部人道考量 讓柯文哲見父最後一面陳佩琪批柯文哲奔喪不能指定時間 北所：依法辦理尚未收到申請
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北院：解除柯文哲對母妻弟妹4人禁見至3/10
63
更多編輯台推薦新聞：