柯文哲解除禁見遇228國定假日 北所：最快3/2辦理接見

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（中央社記者趙敏雅新北27日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭押，他聲請解除禁見、通信與家屬討論父親治喪事宜，今天獲裁准解除禁見至3月10日。北所表示，明天因國定假日不辦理接見，最快3月2日可辦理。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地檢署去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。案件移審台北地方法院，法官裁定羈押禁見。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，與家屬討論治喪事宜。北院今天下午開庭調查後，裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。

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台北看守所指出，因裁准解除禁見的時間已逾下午4時，今天不辦理接見；另適逢2月28日國定假日，明天也不辦理接見，最快辦理接見時間為3月2日。

依據北所接見相關規定，接見登記為排除國定例假日的週一到週五上班日、補上班日及每月第一個週日，接見時間為上午8時至11時、下午1時至4時；被告按羈押法第60條規定，在有辦理接見日期，每天得接見1次。（編輯：戴光育）1140227