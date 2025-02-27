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柯文哲聲請解除禁見 北院裁准即日起到3/10
首頁 / 社會

柯文哲被禁見 陳佩琪盼解除到4月、北檢堅持至3/10

2025/2/27 15:53（2/27 16:12 更新）
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前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴羈押中，柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。台北地方法院27日開庭，柯文哲母親何瑞英（前中）、柯文哲妻子陳佩琪（前右）下午在民眾黨立委陳昭姿（前左）等陪同下抵達北院。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴羈押中，柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。台北地方法院27日開庭，柯文哲母親何瑞英（前中）、柯文哲妻子陳佩琪（前右）下午在民眾黨立委陳昭姿（前左）等陪同下抵達北院。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
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（中央社記者林長順台北27日電）前台北市長柯文哲因京華城等案遭羈押，他日前聲請解除禁見、通信與家屬討論父親治喪事宜。北院今天召開調查庭，柯妻陳佩琪盼解除禁見到4月，北檢堅持到3月10日，目前沒交集。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其中，柯文哲被移審後，2度交保遭撤銷發回；台北地方法院第3度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。經柯文哲提起抗告，台灣高等法院駁回抗告而羈押禁見確定。

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柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，家屬已確定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，聲請狀指出，希望法官能諒解柯文哲為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見、通信共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。

台北地方法院今天下午召開調查庭，押解在押的柯文哲到庭，並傳喚柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英說明。（編輯：戴光育）1140227

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陳佩琪批奔喪規定 法務部：依規定辦理尚未收到申請陳佩琪批柯文哲奔喪不能指定時間 北所：依法辦理尚未收到申請
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