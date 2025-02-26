柯文哲聲請解除禁見 民眾黨盼法官准許治喪盡孝道

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨主席柯文哲律師具狀聲請為柯文哲解除禁見、通訊。民眾黨表示，希望法官能諒解為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見、通信，共商治喪事宜，盡為人子最後孝道。

柯文哲被控京華城及政治獻金案，台北地院今天表示，收到律師具狀聲請為柯文哲解除禁見、通訊。法官定明天下午開庭，並提解柯文哲到庭。

民眾黨晚間透過聲明表示，經與家屬確認，柯文哲確實委由律師遞狀提出解除禁止接見、通訊之聲請，民眾黨充分理解，柯文哲因受限人身自由，無法在父親離世時隨侍在側，內心的煎熬與痛心。

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民眾黨指出，柯文哲同時身為醫師又是長子，無法在父親抱病時給予醫療專業上的協助，更無法在臨終時盡最後的孝道，內心肯定無比難熬。

民眾黨表示，希望法官能諒解為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見、通信，共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。1140226