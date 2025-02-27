柯文哲聲請解除禁見討論治喪 北院下午開庭

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（中央社記者林長順台北27日電）前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴，目前羈押中。柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。台北地院訂於今天下午召開調查庭，柯文哲與家屬將到庭陳述。

京華城案、柯文哲政治獻金案，台北地檢署去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其中，柯文哲被移審後，2度交保遭撤銷發回，台北地方法院第3度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，經柯文哲提起抗告，台灣高等法院駁回抗告而羈押禁見確定。

柯文哲的父親柯承發於2月17日病逝，家屬已確定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，聲請狀指出，希望法官能諒解柯文哲為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見、通信，共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。

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由於聲請狀未載明聲請解除禁見、通信的時間，且本件有須急迫處理的情形，為避免公文往來費時，台北地方法院訂於今天下午2時30分召開調查庭，了解相關事宜。北院將提解在押的柯文哲到庭，並傳喚相關家屬說明。

媒體報導，柯文哲的妻子與母親將到庭陳述。北院指出，由於柯文哲因「治喪討論」聲請解除禁見、通信，法官須確認家屬範圍，擔心律師無法當庭確認，所以法官「請辯護人通知家屬代表」並未指名何人。（編輯：陳政偉）1140227