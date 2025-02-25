陳佩琪批奔喪規定 法務部：依規定辦理尚未收到申請

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（中央社記者王承中台北25日電）前民眾黨主席柯文哲父親病逝，柯文哲妻子陳佩琪指出，柯文哲可以申請返家探視，卻不能指定時間。法務部長鄭銘謙今天表示，目前還沒有收到申請，如果有申請，就按照相關規定辦理。

柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，父親柯承發2月17日病逝，家屬已確定3月10日舉辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪24日批評可以申請返家探視，卻不能指定時間，並質疑法律是否有規定被羈押者不能參加父親告別式。

對於是否讓柯文哲奔喪，鄭銘謙上午列席立法院會前受訪表示，目前還沒有收到申請，如果有申請，就按照規定辦理，依羈押法跟受刑人及被告返家探視辦法辦理。

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另外，鏡週刊今天報導，民進黨立委林岱樺疑涉詐助理費案，檢方在辦案時查出林岱樺的人頭帳戶，以及2張紙條，一張寫著準備委任的律師大名，一張則提及助理費及洩密案。

對於檢調是否涉及洩密，鄭銘謙指出，這是媒體報導，真實性如何會再了解，也會了解辦案人員是否涉及洩密。（編輯：謝佳珍）1140225