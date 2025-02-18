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柯文哲父親柯承發病逝 陳智菡：3/10辦告別式

2025/2/18 18:50（2/18 19:44 更新）
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民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝。民眾黨立法院黨團主任陳智菡（中）18日表示，經家屬們溝通，確定會在3月10日舉辦告別式，將一切從簡。中央社記者魯鋼駿攝 114年2月18日
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝。民眾黨立法院黨團主任陳智菡（中）18日表示，經家屬們溝通，確定會在3月10日舉辦告別式，將一切從簡。中央社記者魯鋼駿攝 114年2月18日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發昨天病逝，享壽94歲。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，家屬已確定3月10日舉辦告別式，一切從簡，以莊嚴肅穆的方式辦完柯爸爸身後事。

家屬昨天下午在新竹市殯葬管理所完成助念儀式後，將柯承發的牌位移置竹市某私人生命會館，柯文哲母親何瑞英、妹妹柯美蘭今天上午陸續抵達會館，也有不少地方人士到場致意。

陳智菡於下午4時許抵達私人生命會館，她在向柯家人致意後接受媒體聯訪表示，此時是柯家人沉重且艱難的時刻，希望能提供必要協助，送柯爸爸最後一程。

陳智菡說，經家屬們溝通，確定會在3月10日舉辦告別式，將一切從簡，以莊嚴肅穆的方式辦完柯爸爸身後事；至於會不會有公祭儀式，家屬還在討論。

媒體問及柯文哲是否出席告別式，陳智菡說，據了解，柯文哲是今天才得知柯爸爸過世消息，這一刻很煎熬與艱難，會極力爭取讓柯文哲在告別式當天回來盡孝道。

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有媒體報導指柯承發過世「長子長孫都不在」，陳智菡說，這樣的報導標題並不友善，她代柯文哲的妻子陳佩琪對外澄清，柯文哲兒子柯傅堯這段期間在台灣，都有探望祖父；另外，柯家有比柯傅堯年長的孫子，因此柯傅堯非「長孫」，盼各界給家屬基本同理及尊重。

陳智菡說，明天上午民眾黨秘書長周榆修將率一級黨務主管，並邀黨籍立委們到新竹市向柯家致意。另有支持者表達想幫忙摺蓮花等，家屬希望兼顧環保、能免則免，可念經迴向給柯爸爸就好。（編輯：方沛清）1140218

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