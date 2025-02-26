柯文哲在押聲請解除禁見 北院認有急迫性27日開庭

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（中央社記者劉世怡台北26日電）前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案，台北地院今天表示，收到律師具狀聲請為柯文哲解除禁見、通訊。法官定明天下午開庭，並提解柯文哲到庭。

台北地方法院表示，需要開庭調查的原因是因柯文哲聲請狀未載明時間，且本件有需急迫處理的情形，所以法官決定當庭調查，避免公文往來費時，另因為是下午庭期，預計中午過後才會提解到法院。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

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其中柯文哲被移審後，2度交保遭撤銷發回，北院第3度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，經柯文哲提起抗告，高院駁回抗告而羈押禁見確定。

其餘被起訴的被告包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。（編輯：蕭博文）1140226