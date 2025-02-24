陳佩琪批柯文哲奔喪不能指定時間 北所：依法辦理尚未收到申請

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（中央社記者趙敏雅、陳俊華新北24日電）民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發日前病逝，柯文哲妻子陳佩琪今天批評可以申請返家探視，卻不能指定時間。北所回應，依法辦理，目前此案未收到申請。

柯文哲因案目前羈押在台北看守所，他的父親柯承發2月17日病逝。民眾黨立法院黨團主任陳智菡18日表示，家屬已確定3月10日舉辦告別式。

陳佩琪上午在社群網站臉書（Facebook）發文說，柯文哲可以申請返家探視，不能指定時間，「請問誰可以決定時間？法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？」

陳佩琪說，柯文哲被羈押的理由是什麼，就一場不知成員有誰、不知何時開，全程沒參與過的會議，這樣就說柯文哲圖利；委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸柯文哲貪汙侵占。

陳佩琪表示，柯文哲在父親臨終時，既無法隨侍一旁，告別式也說柯文哲不能來參加，「請問這是什麼世界？我們沒要特權，我們要司法公平的對待」。

北所說明，有關辦理收容人返家奔喪一事，按照羈押法第23條及受刑人及被告返家探視辦法規定受理申請，依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押（或行刑）秩序維護，決定返家日期，以兼顧司法公正及人倫關懷制度目的。

根據羈押法第23條規定，被告的祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所，被告在外期間，應予以計算羈押日數。

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另外，依據受刑人及被告返家探視辦法，被告返家探視應在死者亡故日起至喪葬前2日提出申請。

北所表示，目前此案收容人或家屬均未提出返家奔喪申請，如後續接獲申請，將按上述規定及原則依法妥適審核，擇定安全適當時機返家，以達返家探視制度目的。（編輯：張銘坤）1140224