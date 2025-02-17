柯文哲父親離世 黃國昌：做柯家人最強後盾提供協助

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北17日電）民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發今天辭世。民眾黨代理黨主席黃國昌說，請柯家人放心，民眾黨會做他們最堅強的後盾；所有後事，都要尊重柯家人的意願跟想法，希望能尊重他們的隱私。

國民黨主席朱立倫也透過聲明表示，對於柯文哲的父親柯承發過世，深表哀悼，希望柯文哲以及其家人節哀珍重。

柯文哲父親柯承發今天早晨辭世。黃國昌下午受訪時表示，同樣身為人子，他完全能夠了解柯文哲傷痛的心情，特別是這段時間，包括柯文哲的媽媽、妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭都非常辛苦；他跟柯爸有數面之緣，柯爸見證台灣戰前戰後歷史發展，也栽培出優秀的子女身著白袍救人無數。

黃國昌說，幫台灣做這麼多事情的人，沒想到現在被賴清德政府關押在土城看守所，沒辦法真正陪在父親身邊，相信所有柯文哲跟民眾黨的支持者，乃至於台灣善良純樸的民眾，都會覺得非常不捨。

黃國昌指出，早上他聽到消息後，馬上跟陳佩琪、柯美蘭聯絡，轉達民眾黨所有立委、中央黨部工作人員的哀悼之意，請柯家人放心，民眾黨會做他們最堅強的後盾，有任何需要、任何事情他們可以做的，都會盡全力去做。

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黃國昌表示，接下來所有後事，要尊重柯家人的意願跟想法，他完全配合家屬希望的方式進行；在事情剛發生當下，柯家人一定很哀傷，有千頭萬緒工作要進行，希望大家能尊重他們的隱私，給他們多一些空間，等相關事情決定後，會協助配合辦理。

至於柯文哲是否會申請返家探視，黃國昌說，這會由柯家人依法申請，柯文哲從過去幾個月到現在，向來都是依照法定程序提出申請。（編輯：林興盟）1140217