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柯文哲父親柯承發病逝 告別式擬3/2舉行

2025/2/17 14:59（2/17 15:26 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發今天病逝，遺體已送至新竹市殯葬管理所，依據殯葬管理所官網指出，柯承發告別式時間擬在3月2日於景行廳。

柯承發今天上午病逝於台大醫院新竹分院，民眾黨新竹市代理市長邱臣遠稍早受訪表示，盼外界要給家屬保有隱私空間，也希望柯文哲多保重。

他說，後續會持續與柯文哲家屬保持聯繫，並提供必要的協助，「不會讓柯媽媽一個人」，會持續給予關心與協助。

柯文哲妹妹柯美蘭稍早也到新竹市殯葬管理所，記者提問對於後續告別儀式等安排，柯美蘭說，她還不太清楚，一切由母親處理。

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柯文哲因涉及京華城案遭羈押禁見，昨天凌晨在戒護下前往新竹台大分院探視病危柯父，柯承發今天病逝，享壽94歲。

依據殯葬管理所官網指出，柯承發告別儀式擬在3月2日在景行廳舉行，使用時間為當天的上午7時至上午11時。（編輯：張銘坤）1140217

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前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發17日病逝，遺體送至新竹市殯葬管理所，依據殯葬管理所官網指出，柯承發告別儀式擬3月2日在景行廳舉行。中央社記者郭宣彣攝 114年2月17日
前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發17日病逝，遺體送至新竹市殯葬管理所，依據殯葬管理所官網指出，柯承發告別儀式擬3月2日在景行廳舉行。中央社記者郭宣彣攝 114年2月17日
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