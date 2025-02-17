父親病逝柯文哲可申請返家 北所：原則以1次為限

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發今天病逝，北所表示，柯文哲可依法提出申請返家探視，原則上以1次為限，不能指定日期。

柯文哲因案目前羈押在台北看守所，他於去年10月、今年1月及昨天凌晨，在戒護下前往新竹台大分院探視病危父親，並於24小時內回所；去年12月柯文哲獲2次交保，也均赴新竹市探望住院中的父親。

柯爸今天病逝，北所表示，任何符合羈押法23條規定之收容人，均可按受刑人及被告返家探視辦法規定提出申請，原則上以1次為限，不能指定日期。

根據羈押法第23條規定，被告的祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所，被告在外期間，應予以計算羈押日數，監獄行刑法也有相關規定。

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北所表示，依據受刑人及被告返家探視辦法，被告返家探視應在死者亡故日起至喪葬前2日提出申請。北所也會對於家中出現變故收容人，均會注意身心狀況，提供所需專業心輔資源。

據指出，截至中午1時，北所尚未接獲柯文哲家屬提出相關申請。（編輯：張銘坤）1140217