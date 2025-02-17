父親柯承發病逝 北所：柯文哲可依法申請返家
2025/2/17 12:06（2/17 13:18 更新）
（中央社記者王鴻國、趙敏雅新北17日電）民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發今天病逝，對此，北所表示，柯文哲可依法提出申請返家探視，至於是否已提出申請不便對外說明。
柯文哲因案目前羈押在台北看守所，日前柯爸病危，柯文哲16日凌晨獲准戒護前往新竹台大分院探視，當天清晨3時22分返所。
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柯爸今天病逝，北所表示，任何符合羈押法23條規定之收容人，均可按受刑人及被告返家探視辦法規定提出申請。北所也會對於家中出現變故收容人，均會注意身心狀況，提供其所需之專業心輔資源。
至於柯文哲目前心理狀態及是否申請返家探視，北所表示，這均屬個人隱私，歉難說明。（編輯：張銘坤）1140217
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