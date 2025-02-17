柯文哲父親柯承發辭世 民眾黨代家屬感謝各界慰問

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（中央社記者陳俊華台北17日電）民眾黨今天說，民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發在今天早晨辭世；在取得家屬同意後，由民眾黨代家屬感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世，表達最沉痛的哀悼與不捨。

柯文哲因涉及京華城案遭羈押禁見，16日凌晨在戒護下，曾前往新竹台大分院，探視病危的柯父。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，柯文哲的父親柯承發，在2月17日早晨辭世。在取得家屬同意後，由民眾黨代家屬感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世，表達最沉痛的哀悼與不捨，希望柯爸不再受身體病痛之苦，安心離去。

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民眾黨指出，柯文哲曾說，父親柯承發一生認真做事、安分守己，經歷228的時代悲劇，人生遭遇劇烈轉折，仍保持堅強、內斂不怕苦的性格，撐起一個家，更帶給他對台灣的未來有著更深層的啟發。

民眾黨說，謝謝柯爸一生的付出，「雖然他已經離開我們，但這份堅毅精神，會永遠活在我們心中」。（編輯：楊蘭軒）1140217

前民眾黨主席柯文哲父親柯承發（圖）17日病逝。（中央社檔案照片）