柯文哲父親柯承發病逝 柯媽哀戚抵殯儀館數度落淚
2025/2/17 14:05（2/17 14:41 更新）
（中央社記者郭宣彣、管瑞平新竹市17日電）前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發今天病逝，遺體移往新竹市立殯儀館，柯媽何瑞英在看護攙扶下現身殯儀館，數度落淚神情哀傷；民眾黨表示，將全力協助家屬處理。
柯承發今天上午病逝於台大醫院新竹分院，享壽94歲，遺體移至新竹市立殯儀館後，民眾黨多名黨公職人員到場協助，包含民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民政處長施淑婷皆到場，邱臣遠未受訪。
柯文哲母親何瑞英由施淑婷及看護攙扶現身殯儀館，數度落淚神情哀傷，未受訪；不久柯文哲妹妹柯美蘭也現身殯儀館。
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記者問及後續告別儀式安排，柯美蘭說，她還不太清楚，一切由母親處理。
民眾黨新竹黨部主委李國璋透過影片表示，感謝社會外界持續對柯爸身體健康的關心與祝福，所有重要事項，由家屬對外發布。至於黨部方面，將全力配合家屬的需求，提供任何資源與協助。（編輯：張銘坤）1140217
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