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父親辭世柯文哲何時到場 黃珊珊：助依法申請

2025/2/19 14:22（2/19 14:46 更新）
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前民眾黨主席柯文哲父親柯承發辭世，民眾黨立委張啓楷（右起）、林國成及秘書長周榆修等人19日到靈堂致意，並接受媒體訪問。中央社記者郭宣彣攝 114年2月19日
前民眾黨主席柯文哲父親柯承發辭世，民眾黨立委張啓楷（右起）、林國成及秘書長周榆修等人19日到靈堂致意，並接受媒體訪問。中央社記者郭宣彣攝 114年2月19日
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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）民眾黨前主席柯文哲父親柯承發辭世，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天到靈堂致意，有關柯文哲何時到場，立委黃珊珊說，協助依法提出申請。

柯文哲家屬日前在新竹市殯葬管理所完成助念儀式後，將柯承發的牌位移置竹市某私人生命會館，今天民眾黨立委張啟楷、林國成、吳春城，以及民眾黨秘書長周榆修等人到場致意。

黃珊珊接受媒體聯訪說，柯文哲去年探望柯爸時心情都很沉重，當時柯爸病情還算穩定，但後半年卻無法看到孩子（柯文哲），這種痛為人子女沒有人可以接受。

有關柯媽何瑞英近況，黃珊珊說，柯媽很堅強，但一定會掉淚，她也請柯媽要保重身體，至於柯文哲何時可到場，協助依法提出申請。

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張啟楷接受媒體訪問表示，有關後續相關治喪事宜，都會全力幫忙，但都會充分尊重家屬意願。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天接受訪問時表示，經家屬們溝通，確定在3月10日舉辦告別式，將一切從簡，以莊嚴肅穆的方式辦完柯爸爸身後事；至於會不會有公祭儀式，家屬還在討論。（編輯：林恕暉）1140219

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