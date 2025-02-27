加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲聲請解除禁見 北院裁准即日起到3/10
首頁 / 社會
柯文哲政治獻金案
新聞專題
柯文哲政治獻金案1/212
首頁 / 社會

柯文哲聲請解除禁見討論治喪 何瑞英陳佩琪出庭

2025/2/27 14:55（2/27 16:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴羈押中，柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。北院27日開庭，柯文哲母親何瑞英（中）在柯文哲妻子陳佩琪（右）、民眾黨立委陳昭姿（左）攙扶下走進法院，何瑞英拿著手帕擦拭淚水。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴羈押中，柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。北院27日開庭，柯文哲母親何瑞英（中）在柯文哲妻子陳佩琪（右）、民眾黨立委陳昭姿（左）攙扶下走進法院，何瑞英拿著手帕擦拭淚水。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北27日電）前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，目前羈押中。柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，要與家屬討論父親治喪事宜。北院今天開庭，柯媽何瑞英、柯妻陳佩琪下午出庭。

柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪在民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，抵達台北地方法院，一旁還有支持者大喊「柯媽媽加油」。

何瑞英在陳佩琪、陳昭姿的攙扶下，緩慢地走進法院，而何瑞英手拿著手帕不時擦拭淚水，面對媒體詢問，均不發一語。

柯文哲涉及京華城案、政治獻金案，台北地檢署去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中，柯文哲被移審後，2度交保遭撤銷發回，台北地方法院第3度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，經柯文哲提起抗告，台灣高等法院駁回抗告，羈押禁見確定。

柯文哲的父親柯承發於2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，聲請狀指出，希望法官能諒解柯文哲為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見、通信，共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。台北地院今天召開調查庭。（編輯：李錫璋）1140227

#台北地方法院
#政治獻金
#陳佩琪
#民眾黨
#柯文哲
#何瑞英
#陳昭姿
#京華城案
前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴羈押中，柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。台北地院27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴羈押中，柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。台北地院27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭。中央社記者張新偉攝 114年2月27日
前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，目前羈押中。柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，要與家屬討論父親治喪事宜。台北地方法院27日下午召開調查庭，柯媽何瑞英（前右2）在柯文哲妻子陳佩琪（前右）、民眾黨立委陳昭姿（前左2）攙扶下出庭陳述，拿著手帕不時擦拭淚水。中央社記者謝幸恩攝 114年2月27日
前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，目前羈押中。柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，要與家屬討論父親治喪事宜。台北地方法院27日下午召開調查庭，柯媽何瑞英（前右2）在柯文哲妻子陳佩琪（前右）、民眾黨立委陳昭姿（前左2）攙扶下出庭陳述，拿著手帕不時擦拭淚水。中央社記者謝幸恩攝 114年2月27日
延伸閱讀
柯文哲聲請解除禁見 民眾黨盼法官准許治喪盡孝道父親病逝柯文哲可申請返家 北所：原則以1次為限陳佩琪批柯文哲奔喪不能指定時間 北所：依法辦理尚未收到申請陳佩琪批奔喪規定 法務部：依規定辦理尚未收到申請柯文哲父親柯承發病逝 陳智菡：3/10辦告別式
柯文哲
柯文哲被禁見 陳佩琪盼解除到4月、北檢堅持至3/10柯文哲聲請解除禁見討論治喪 北院押解到庭
何瑞英
柯文哲父親柯承發病逝 柯媽哀戚抵殯儀館數度落淚柯媽：柯文哲探望住院父都在哭
柯文哲政治獻金案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲在押聲請解除禁見 北院認有急迫性27日開庭
50
更多編輯台推薦新聞：