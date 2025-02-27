柯文哲聲請解除禁見討論治喪 何瑞英陳佩琪出庭

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）前台北市長柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，目前羈押中。柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，要與家屬討論父親治喪事宜。北院今天開庭，柯媽何瑞英、柯妻陳佩琪下午出庭。

柯文哲母親何瑞英、妻子陳佩琪在民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，抵達台北地方法院，一旁還有支持者大喊「柯媽媽加油」。

何瑞英在陳佩琪、陳昭姿的攙扶下，緩慢地走進法院，而何瑞英手拿著手帕不時擦拭淚水，面對媒體詢問，均不發一語。

柯文哲涉及京華城案、政治獻金案，台北地檢署去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

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其中，柯文哲被移審後，2度交保遭撤銷發回，台北地方法院第3度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，經柯文哲提起抗告，台灣高等法院駁回抗告，羈押禁見確定。

柯文哲的父親柯承發於2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，聲請狀指出，希望法官能諒解柯文哲為人子女的心情，准許柯文哲與其配偶、直系血親及二親等的旁系血親親屬接見、通信，共商治喪事宜，並盡為人子最後的孝道。台北地院今天召開調查庭。（編輯：李錫璋）1140227

前台北市長柯文哲被控京華城及政治獻金案遭訴羈押中，柯文哲透過律師聲請解除禁見、通信，與家屬討論父親治喪事宜。台北地院27日下午召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭。中央社記者張新偉攝 114年2月27日