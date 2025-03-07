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陳佩琪赴北所為柯文哲申請返家探視 盼3/10奔喪

2025/3/7 17:06（3/7 17:16 更新）
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（中央社記者趙敏雅新北7日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯父柯承發日前病逝，10日將舉辦告別式。柯妻陳佩琪今天在北所外受訪時說，已替柯文哲申請返家探視，並轉述柯文哲盼10日外出奔喪。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，預定在3月10日上午於新竹舉辦告別式，柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論治喪事宜。台北地方法院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。

柯文哲的妻子陳佩琪自3月2日開始，每天都到台北看守所辦理接見探視。今天下午3時15分陳佩琪抵達北所，面對媒體詢問均未回應。在辦理接見手續時，陳佩琪拿出準備好的菜，讓北所人員檢查後送入。

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下午4時20分許，陳佩琪步出北所向在場媒體發表談話，她表示，今天已替柯文哲提出返家探視申請，並轉述柯文哲希望能在10日外出奔喪，盡身為人子的最後孝道。

北所以訊息說明，柯文哲家屬今天下午4時已檢具資料提出申請，所方將依受刑人及被告返家探視辦法受理，並依法審核，將審慎評估探視安全及羈押秩序，擇定妥適時間返家，兼顧司法公正及人倫關懷。（編輯：林恕暉）1140307

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