柯文哲閃到腰 北所：若有需要會安排機關內看診

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）前台北市長柯文哲涉京華城等案遭押獲准解除禁見至3月10日，胞妹柯美蘭昨天接見後透露柯文哲閃到腰。北所今天表示，收容人羈押期間若身體感到不適，若有需要會安排所內看診。

柯文哲的妻子陳佩琪昨天、今天都到台北看守所辦理接見探視柯文哲，她今天上午10時許一身素黑現身，約在上午11時許離開北所。面對記者提問預計何時提出讓柯文哲返家探視申請等，陳佩琪未回應，靜默地走上車。

北所說明，平日每梯次接見時間約15分鐘，每月第一個週日接見時間約8分鐘。依羈押法規定，被告接見限單日1次，接見時間不得逾30分鐘，但看守所長官認有必要時，得增加或延長。

針對接見事宜，北所表示，考量收容人最近親屬、家屬喪亡，或生命、健康遭遇危急狀況時，得辦理彈性調整接見。基於上述事由，今天延長柯文哲的接見時間，以兼顧人倫關懷。

柯美蘭昨天接見後接受媒體採訪時指出，柯文哲閃到腰，他希望能參加家祭，返家探視申請書已寫好，但目前尚未遞交，因為她要上班，後續將委由民眾黨代送。

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對此，北所回應，返家探視應在死者亡故日起至喪葬前2天（包含假日）提出申請。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，家屬已定3月10日舉辦告別式。柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論治喪事宜。台北地方法院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至3月10日。（編輯：戴光育）1140303