柯文哲29日戒護就醫送回 北所規劃後續診療檢查

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（中央社記者趙敏雅新北31日電）民眾黨前主席柯文哲29日晚間不適，北所派員戒護外醫，當天深夜返所。北所表示，截至今天上午，柯文哲身體及精神狀況無異，已針對其需求安排後續就診與檢查規劃。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭台北地檢署依貪污罪等起訴，目前羈押台北看守所。北所29日發布文字說明，當晚6時40分接獲柯文哲反映身體不適，他生理數據雖無異，但屬健康高風險個案，經安排在當晚9時55分派員戒護外醫，當晚11時57分返所。

北所今天發布新聞稿指出，所方29日晚間接獲柯文哲反映身體不適後，依照相關生理數值緊密監測，雖未發現異常，但仍以最嚴謹標準，審慎評估後續就醫需求，戒送醫院進行多項檢查。

戒護就醫，北所表示，經醫師診察柯文哲身體狀況穩定，未達到留院觀察標準，並向柯文哲確認無任何不適後，才返回北所照護。

北所指出，截至今天上午，所方密集關懷柯文哲健康狀態，監測生理數據均顯示正常，且續於所內正常活動作息，身體及精神狀況無異。

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另外，針對柯文哲需求安排後續就診與檢查規劃，確保能獲充足醫療資源，秉持人道關懷態度，維護任何被告於收容期間的健康。

有關民眾黨黨主席黃國昌遞送的自費延醫申請，台北看守所副所長陳啟森下午回應中央社記者詢問時表示，依規定審核，會將柯文哲最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。（編輯：戴光育）1140331