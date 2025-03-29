黃國昌赴北所靜坐 申請自費延醫診治柯文哲

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（中央社記者黃旭昇、郭建伸新北29日電）台灣民眾黨主席黃國昌今天傍晚前往台北看守所遞申請書，表明為前主席柯文哲爭取自費延醫。北所表示，已由督勤官收件，將依照羈押法、監獄及看守所收容人自費延醫診治實施辦法辦理。

黃國昌下午5時至台北看守所遞申請書，隨後在大門外左側席地靜坐，並在馬路上鋪起寫著「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」的白色布條，部分柯文哲的支持者也在布條簽名表達支持。

黃國昌表示，他是比照司法官學院院長吳巡龍2012年任檢察官時到最高法院靜坐抗議，並非在禁制區的北所集會，因此沒有集遊法適用的問題。他擔心柯文哲血尿與腎結石，因此在此靜坐。

黃國昌指出，爭取保外就醫，就算無法達成，他已要求柯文哲的辯護人立即聯繫北所確認，是否讓柯文哲戒護就醫；最起碼也能依法自費延請台大醫學院名譽教授進入所內，診治柯文哲的健康。

台灣民眾黨主席黃國昌（圖）29日下午到台北看守所遞交申請書，為前黨主席柯文哲爭取自費延醫，並在北所外說明行動緣由。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年3月29日

台北看守所副所長陳啟森回應中央社記者詢問表示，北所收件後，將依照羈押法第55條、監獄及看守所收容人自費延醫診治實施辦法第3條辦理。

北所稍早也發布文字說明，指柯文哲已於17日、20日、21日接受專業醫師看診，依醫囑於25日上午戒護外醫檢查及治療，經醫院評估未達住院標準後返所照護。

所方解釋，柯文哲28日下午回診，專科醫師追蹤病情顯示症狀已獲改善，並未不適。今天下午自主從事簡易複合式運動，其活動、生理指數紀錄均屬正常，現實狀態不符合醫囑及收容人緊急戒送急診標準。

北所強調，對律師日前所提申請資料，一併提供專業醫師，參考納入診療規劃，視身體狀態隨時調整。至於細節與是否戒送外醫，因涉個人隱私及戒護安全，不會事先對外回應，不會因外界壓力或身分而有所不同。

此外，民眾黨台北市黨部今天下午召開黨員大會，並邀請黃國昌、立委黃珊珊及台北市議員林珍羽、張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩與會，與設籍在台北市的黨員面對面座談。

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黃國昌會前受訪被問及民眾黨是否與在野黨合作催出同意票時表示，民進黨為了搞大罷免，癱瘓立法院會整整3天，這種破壞台灣民主的事，民眾黨絕對不會袖手旁觀，下階段會有更積極具體作為，請外界拭目以待。

依據監獄及看守所收容人自費延醫診治實施辦法第3條第1項規定，收容人請求自費於機關內延醫診治者，應以書面敘明申請理由、欲自費延請之醫師，並檢附於機關內接受醫治之醫師囑言或診斷書，向機關提出申請。經機關審查核准後，收容人得自行延請或委請最近親屬或家屬自費延請醫師進入機關診治。（編輯：林克倫、張若瑤）1140329