柯文哲身體不適 北所：屬健康高風險個案晚間戒護外醫

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）台北看守所深夜表示，持續密集監測民眾黨前主席柯文哲健康，今晚6時40分接獲柯文哲反映身體不適，雖生理數據無異，但屬健康高風險個案，經安排已於9時55分派員戒護外醫。

台北看守所晚間將近10時發出文字說明表示，柯姓被告今晚反映身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據，與平常無異，但考量屬健康高風險個案，經聯繫合作醫院，安排所需醫療資源後，於晚間9時55分派員戒護外醫。

北所說，從未拒絕讓特定被告就醫，但任何被告外醫，都與戒護人員共同面臨高度不確定風險，為保障羈押安全及公正，雖受外界鉅大壓力，仍難以事先貿然回應。

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北所說，針對台灣民眾黨黨主席黃國昌，代柯姓被告律師遞送之自費延醫申請，將儘速依規定審核，會將柯文哲今晚外醫後之最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。

今晚黃國昌靜坐在北所前，不少支持者湧入，也有群眾揮舞旗幟，高喊「放人」口號。（編輯：黃名璽）1140329

台灣民眾黨主席黃國昌（前左）29日傍晚起在台北看守所外靜坐，現場陸續聚集不少支持者。晚間近10時，柯文哲身體不適安排戒護外醫，消息傳出，黃國昌也向群眾喊話，希望大家早點回家休息。中央社記者王騰毅攝 114年3月29日