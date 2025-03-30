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柯文哲戒護就醫後深夜返所 北所：評估未達留院標準

2025/3/30 09:49（3/30 09:56 更新）
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圖為1月22日前台北市長柯文哲（右2）在多名法警戒護下，到醫院探望當時仍在住院中的父親。（中央社檔案照片）
圖為1月22日前台北市長柯文哲（右2）在多名法警戒護下，到醫院探望當時仍在住院中的父親。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王鴻國新北30日電）民眾黨前主席柯文哲昨晚6時40分身體不適，因屬健康高風險個案，9時55分派員戒護外醫，當晚11時57分返回北所；北所今天表示，合作醫院檢查後，評估未達留院標準。

根據台北看守所昨天晚間說明，柯文哲反映身體不適，立即按醫療處遇啟動應變機制，雖當下量測生理數據，與平常無異，但考量屬健康高風險個案，經聯繫合作醫院，於昨晚9時55分派員戒護外醫。

北所今天表示，昨晚戒護至合作醫院，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準，於11時57分返所。

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北所表示，會持續監測柯文哲健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意身體變化，提供所需醫療資源；至於個案醫療情形，屬個人隱私，無法說明。

北所昨晚表示，從未拒絕讓特定被告就醫，針對台灣民眾黨黨主席黃國昌遞送的自費延醫申請，將儘速依規定審核，會將柯文哲外醫後最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再行回覆。（編輯：陳仁華）1140330

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