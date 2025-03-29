將邀黃國昌宣講 徐巧芯：藍白合反惡罷示範區

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（中央社記者王承中台北29日電）反制大罷免，國民黨立委葛如鈞今天率藍營青年力挺國民黨立委徐巧芯，徐巧芯表示，民眾黨主席黃國昌也有表達會來幫忙，她的選區就是藍白合示範區，當時機點到來時，就會請黃國昌來宣講，爭取更多民眾的支持，大家一起站出來反惡罷。

大罷免延燒，國民黨發言人楊智伃、國民黨數位黨部（KMT Studio）召集人葛如鈞等人，今天率國民黨副發言人鄧凱勛、康晉瑜，以及青年團等藍營青年前往國民黨立委徐巧芯服務處展開街講。

葛如鈞指出，面對嚴峻的國際局勢，執政的民進黨卻每天在搞大罷免，在台灣內部搞分裂，這絕對不是人民之福。今天藍營青年站出來力挺徐巧芯，也要呼籲民眾站出來，反對民進黨政府倒退的政策，反對罷工的民進黨立委，反對民主倒退的惡罷，請大家一定要出門投下不同意。

楊智伃表示，很可惜看到民進黨透過總預算審查的謊言，推動惡意的大罷免，還亂花公帑到各地召開造謠說明會。年輕人的聲音是多元的，今天這群年輕人為了台灣的民主、自由站出來，未來這群青年將成為國民黨立委的後盾。

對於國民黨台北市議員秦慧珠稱徐巧芯走火入魔，又發文澄清原意是探討政治人物的問政風格。徐巧芯指出，她和秦慧珠的感情非常好，兩人一起辦很多會勘跟合作。每個人的問政風格不同，但大家都是為了國家更好，國民黨會團結一起面對惡罷。

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徐巧芯表示，黃國昌也有傳訊息給她「一定會來幫忙」，所以在她的選區就是藍白合示範區，只是她認為現在時間還早，當時機點到來時，就會請黃國昌來宣講，爭取更多民眾的支持。不管是誰的選票，都希望能夠爭取大家出來反對惡罷。

對於媒體報導指出，徐巧芯日前被爆大量借用選區的區民活動中心，卻未使用場地。徐巧芯指出，完全都是造謠，她的團隊都是在區民活動中心跟選民、鄰長互動。（編輯：林家嫻）1140329