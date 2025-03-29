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首頁 / 政治

王婉諭領軍時力「二次創黨」 公布新黨徽與主張

2025/3/29 18:28（3/29 18:46 更新）
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時代力量黨主席王婉諭（右3）29日介紹，時代力量經過嶄新設計的黨徽。中央社記者吳書緯攝 114年3月29日
時代力量黨主席王婉諭（右3）29日介紹，時代力量經過嶄新設計的黨徽。中央社記者吳書緯攝 114年3月29日
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（中央社記者吳書緯台北29日電）時代力量今天舉行「時力再出發」二次創黨記者會，並發布新的黨徽設計。黨主席王婉諭指出，去年選後啟動二次創黨工程，檢討過去、修正制度，透過修正黨徽與發表「新時代的主張」，向社會宣示時代力量重新再出發。

時代力量下午舉行「時代力量再出發」記者會，公布新的黨徽設計與基本主張，現場並播放時代力量自2015年創黨後所經歷大小事件的片，片中亦可見現任民眾黨主席黃國昌，過去擔任時力黨主席、立委時的身影。

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王婉諭表示，新的黨徽就是時代力量的NPP、New Power Party，P代表的是每個人、每個點、每個力量，是people、是point、也是power，由人民聚集產生力量，然後為人民發聲、為人民服務；當每個人連結在一起，當每個點連成線，就會有力量。

王婉諭說明，時代力量自2015年創黨以來，時力提出過許多政見，但已經很多年沒有系統性地向社會說明，時代力量的主張是什麼，非常感謝新一屆黨員代表大會共同努力，通過了「新時代的主張」，把追求主權、民權、平權、捍衛主權、追求平等、深化民主，邁向本土政黨分別執政、在野的願景，清楚呈現給社會，積極回應台灣未來面對的挑戰。（編輯：張若瑤）1140329

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