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陳佩琪稱柯文哲血尿腎結石 律師向北院聲請具保停押

2025/3/27 16:14（3/27 16:51 更新）
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陳佩琪表示柯文哲（圖）在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，律師團27日向北院聲請具保停押。（中央社檔案照片）
陳佩琪表示柯文哲（圖）在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，律師團27日向北院聲請具保停押。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北27日電）前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭訴，台北地院今年1月間裁定羈押禁見3個月。柯妻陳佩琪今天表示柯文哲在北所有肉眼可見血尿與腎結石狀況，律師團下午向北院聲請具保停押。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

全案移審後，北院2度裁定柯文哲交保，經北檢抗告，台灣高等法院發回更裁，北院1月2日認定柯文哲涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。由於羈押期限將於4月初屆滿，北院近日將裁定是否延押。

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陳佩琪今天下午召開記者會指出，柯文哲在台北看守所內有肉眼可見血尿與腎結石狀況，尿液紅血球是正常值10倍以上，若這樣下去恐造成不可逆損傷，將委託律師提出緊急就醫需求。

據了解，台北地方法院下午已收到柯文哲律師團的具保停押聲請，北院會將聲請狀轉交合議庭處理。（編輯：張銘坤）1140327

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#陳佩琪
#柯文哲
#京華城案
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